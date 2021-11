VIDEO ⟩ Kā Latvijā tika nogādāts viens no ES meklētākajiem noziedzniekiem Gatis Zvingulis?

Proti, 2017. gadā Ventspils novadā, Zlēku pagastā, Zvingulis, atrodoties alkohola reibumā, konflikta laikā ar 9. klases absolventiem un viņu tuviniekiem ar nazi sadūra kādu no pieaugušajiem, kas centās nepieļaut tālāku konflikta eskalāciju. No gūtajiem miesas bojājumiem iestājās cietušā nāve.

Ņemot vēra, ka Zvingulis izvairījās no izmeklēšanas, viņš tika izsludināts nacionālajā meklēšanā, bet vēlāk, 2018. gadā, arī starptautiskajā meklēšanā. Meklēšana ārvalstīs nevainagojās ar panākumiem, tādēļ, ņemot vērā nozieguma smagumu, sludinājums par viņa meklēšanu tika ievietots Eiropola interneta vietnē "EU Most Wanted", tādējādi padarot informāciju par viņa meklēšanu plaši pieejamu pilsoņiem visā Eiropas Savienībā. Pateicoties šim pasākumam, Valsts policijā tika saņemta iedzīvotāju sniegtā informācija, kas sekmēja Zvinguļa atrašanu.

Valsts policija aicina ielūkoties Eiropola interneta vietnē, kur katra no ES dalībvalstīm ir iekļāvusi trīs visvairāk meklētākos noziedzniekus. Šobrīd kā viens no bīstamākajiem noziedzniekiem no Latvijas joprojām tiek meklēts par dzimumnoziegumiem aizdomās turētais Alvis Beketovs, kā arī Ivans Agapitovs un Deniss Konaskins, kuri tiek turēti aizdomās par futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību organizētā grupā. Tāpat policija aicina aplūkot citu valstu meklēšanā izsludināto noziedznieku foto! Ņemot vērā ES pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesības, nepastāvot robežkontrolei starp ES dalībvalstīm, nevar izslēgt varbūtību, ka kādi no meklētājiem noziedzniekiem varētu slēpties Latvijā.