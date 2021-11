Covid-19 izplatība Latvijā atkal nedaudz sākusi pieaugt

Par teju 1500 pieaudzis vidēji dienā veikto testu skaits - no 8465 līdz 9864, kā arī pieaudzis vidēji dienā atklātos inficēšanās gadījumu skaits no 825 līdz 900 jauniem gadījumiem.

No visiem veiktajiem testiem 22% jeb 14 849 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 78% jeb 54 199 testi - pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 7% jeb 471 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 93% jeb 6297 inficētie - pārējā sabiedrības daļā.

Vērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 3762 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 59,7% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 2535 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 40,3% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Tikmēr Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā pieaudzis no 471,5 līdz 612,2. Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 749,2. Pirms nedēļas tas bija 1111,4. Igaunijā rādītājs samazinājies un aizvadītās nedēļas laikā nokritis no 1067,1 līdz 895,5, savukārt Lietuvas rādītājs no 1213,8 samazinājies līdz 1008,9.