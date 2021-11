Šobrīd CSDD e-pakalpojumu vietnē pieejami numuri no sērijas NB. Kā arī no 29. novembra plkst. 21 cilvēkiem ir iespējams izvēlēties no XS1-XS99 un NC100-NC9999 numuriem.

CSDD e-pakalpojuma numurus var izvēlēties no nākamajām sērijām. Direkcijas klientu apkalpošanas centros var izvēlēties no to rīcībā esošajiem numuriem, kā arī numurus no iepriekšējām sērijām.