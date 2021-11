Covid-19 ⟩ Latvijā balstvakcīnu saņēmuši nepilni 6% no visiem sapotētajiem

LETA jau vēstīja, ka balstvakcinācija pret Covid-19 pēdējo nedēļu laikā uzņēmusi apgriezienus, taču tajā pašā laikā samazinājies to cilvēku skaits, kuri ik dienu saņem pirmo poti pret Covid-19. Piemēram, no visiem 67 085 pagājušajā nedēļā pret Covid-19 vakcinētajiem cilvēkiem 29,84% saņēma balstvakcīnu, bet tikai 16,04% - potes pirmo devu.

Līdzīga tendence redzama arī vakcinācijas datos par pirmdienu - kopumā dienas laikā poti pret Covid-19 saņēmuši 7645 cilvēki, no kuriem pie balstvakcīnas tikuši 38,22% jeb 2922 cilvēki, bet pie pirmās potes no divām - 14,57% jeb 1114 cilvēki. 3076 cilvēki jeb 40,24% no visiem pirmdien vakcinētajiem saņēmuši potes otro devu, bet 533 iedzīvotāji jeb 6,97% pirmreizēji savakcinēti ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma preparātu "Janssen", kuram nepieciešama tikai viena deva. Dati par pēdējās dienās vakcinētajiem vēl tiks papildināti, jo ne visi mediķi tos ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Drīzumā plānots sākt vakcinēt arī bērnus no pieciem gadiem.