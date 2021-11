Noskatoties Latvijas basketbola izlases pirmos divus 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačus, lai kā arī to negribētos, neviļus uz mēles nāk premjerministra slavenā frāze.

Protams, viss pasaulē, neskatoties uz to, ka ārā ir rudens, nav tikai pelēkās krāsās. Turpinājumā tad apskatīsim galvenos plusus un mīnusus, ko varējām atzīmēt pēc Latvijas izlases pirmajiem nozīmīgajiem mačiem.

Īpatnējas trenera rotācijas

Pirmais lielais jautājums radās, kad no sastāva tika izņemts Mārtiņš Meiers, bet par to mazliet vēlāk. Pirms turnīra šķita, ka sākumsastāva centra loma pavisam noteikti tiks atvēlēta Anžejam Pasečņikam. Tobrīd Klāva Čavara došanās sākumsastāvā šķita maz ticama, kaut arī 25 gadus vecais centrs lielu trenera uzticību bija izkarojis pirmskvalifikācijā.

Neskatoties uz to, ka Anžejs reāli bija vienīgais garā gala basketbolists, ar kuru spēles veidotājiem "pick'n'roll" sadarbība kaut cik izdevās, centra spēlētājs brīdī, kad trešajā ceturtdaļā bija nospēlētas divas minūtes un 54 sekundes, devās uz soliņu un varēja uzvilkt virskreklu...

Protams, Lomažs bija "karsts", pat ļoti, bet šāda pretinieku rīcība parādīja galvenokārt to, ka viņi Čavara un Ates spējas uzbrukumā pietiekami nerespektē.

"Lūdzu, piedod, Mārtiņ!"

Skatoties uzbrukumu mačā pret Slovākiju (par to atkal vēlāk), bija acīm redzams, ka latviešiem trūka opcijas soda laukumā vai "pick'n'roll" sadarbībās. Protams, Mārtiņš viens nedominētu soda laukumā pret allaž prominento Serbijas garo galu. Tomēr viņa klātbūtne uzbrukumā radītu vēl vienu problēmu, par ko padomāt pretinieku trenerim.

Mačā pret Serbiju latviešus izglāba lieliskā precizitāte tālmetienos (47,1%); ja tā būtu bijusi līdzīga tam, ko mūsu puiši iespēja mačā pret Slovākiju (36,8%), rezultāts būtu bijis neglīts, jo citu opciju nebija. Kā labpatīk teikt amerikāņiem: "Dzīvo ar trīspunktnieku un mirsti ar to."

Lomažs un Zoriks ar katru sabraukumu kļūst arvien labāki

Lomaža sniegums šajos mačos plašākus komentārus neprasa. Kad 25 gadus vecajam aizsargam "krīt", tad viņš komandas uzbrukumu var turēt uz saviem pleciem. Tomēr paslavēt var arī viņa pacietību nesasteigt metienus, neskatoties uz "karsto" roku. Vēl Eiropas čempionāta kvalifikācijā Lomažam varēja pārmest par metienu izvēli, bet šoreiz tikpat kā nebija pamata to darīt.

Līdzīgs ir arī Zorika stāsts. "VEF Rīga" uzbrucējs šajā sabraukumā demonstrēja izaugsmi tieši spēles veidotāja lomā. Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklos jaunais saspēles vadītājs no ilggadējā izlases kapteiņa Jāņa Blūma izpelnījās kritiku par "zilajiem trīnīšiem", bet šajā sabraukumā Zoriks tik tiešām demonstrēja spēju pieņemt nesasteigtus un nesavtīgus lēmumus.

Uzbrukums un aizsardzība

To gan nevar teikt par spēli pret Slovākiju, kurā uzbrukums no visai kustīga komandas veikuma kļuva par statisku bumbošanu. Bumba saspēles vadītāja rokās, garais spēlētājs liek bloku un pārējie stāv. Varbūt mūsu puiši domāja, ka slovākus varēs apspēlēt ar individuālo meistarību? Galu galā uz to arī nācās paļauties, jo šajā mačā par uzvaru lielā mērā varam pateikties Lomaža individuālai meistarībai.