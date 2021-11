Liepājas slimnīcā stacionēti divi ar Covid-19 inficēti bērni

Liepājas slimnīcā kopā ārstējas 24 Covid-19 pozitīvi pacienti. Četri no tiem atrodas reanimācijā, no tiem diviem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija ļoti smaga veselības stāvokļa dēļ, bet vienam pacientam tiek nodrošināta paaugstinātas plūsmas skābekļa terapija.

Grase informē, ka pagājušajā diennaktī stacionārā iestājās trīs Covid-19 pacienti, no kuriem viens ir vakcinēts un divi - nevakcinēti. No slimnīcas izrakstīti četri slimnieki, kas bija sasirguši ar Covid-19.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci 70 līdz 79 gadus veci, deviņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi vecāki par 90 gadiem. No tiem bija 19 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet pieci vakcinēti.