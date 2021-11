Latvijas Televīziju pamet žurnāliste un raidījuma "Kultūršoks" redaktore Gunta Gaidamaviča

"Atā, Latvijas televīzija! Astoņi gadi, no tiem seši ar astīti "Kultūršokā". Kultūras ziņas, 100 gramu kultūras, Nacionālie dārgumi, 100 g kultūras personība, dokumentālā filma "Atmodas labirintā", 18 Kultūrdobes. Un 125 "Kultūršoki" - vairāk nekā puse no visiem līdz šim brīdim radītajiem ir mani. Laikam drīkstu teikt, ka mans raidījums, kurā biju no pirmās dienas, pārinieces - Henrieta Verhoustinska, Madara Rudzīte, Zane Brikmane, epizodiski arī daži puiši - mainījās, es paliku.