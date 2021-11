No 2022. gada 1. janvāra plānots samazināt elektroenerģijas OIK par apmēram 60%

Kā aģentūru LETA informēja EM, valdība slēgtajā sēdes daļā, izskatot ziņojumu, konceptuāli atbalstījusi EM priekšlikumu OIK vidējo likmi no 1. janvāra samazināt aptuveni par 60%, tas ir, līdz 7,55 eiro par megavatstundu (MWh), kas nodrošinātu būtisku atbalstu visiem elektroenerģijas lietotājiem - gan mājsaimniecībām, gan arī juridiskajām personām.

EM pauž, ka OIK samazināšana ir būtiska, raugoties gan no Latvijas sabiedrības ievainojamākās daļas aizsardzības, gan no patērētāju maksātspējas un enerģētiskās nabadzības mazināšanas, gan no uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas, tai skaitā eksporta palielināšanas, perspektīvas.