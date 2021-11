Covid-19 ⟩ Aizvadītajā dienā saslimstības līmenis palielinājies Gulbenes un Ķekavas novadā

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 173 ir vecumā no no desmit līdz 19 gadiem, 161- vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 125 - vecumā līdz deviņiem gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci 70 līdz 79 gadus veci, deviņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi vecāki par 90 gadiem. No tiem bija 19 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet pieci vakcinēti.