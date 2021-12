"Iesaldēta" satiksme Rīgā - sabiedriskais transports kavē līdz pat 40 minūtēm

"Balticmaps" dati rāda, ka apgrūtināta satiksme ir praktiski uz visām Rīgas galvenajām ielām un tiltiem. Ceļā gandrīz stundu ilgāk nekā parasti autovadītājiem jāpavada A. Deglava ielā, posmā no G. Astras līdz Nīcgales ielai, K. Ulmaņa gatvē posmā no O. Vācieša līdz Vienības gatvei, Granīta ielā no Rājumsila līdz Krustpils ielai, kā arī K. Ulmaņa gatvē posmā no Liepājas līdz O. Vācieša ielai.