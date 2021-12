FOTO un VIDEO ⟩ Glābēji nāk klajā ar jaunāko informāciju par smago avāriju uz Vidzemes šosejas

Kā vēsta raidījums "Degpunktā", starppilsētu autobuss Valka-Rīga savu galamērķi 1. decembrī nesasniedza, jo iekļuva avārijā. Aptuveni 30 kilometrus no Rīgas, netālu no Vangažiem, tā pasažieri bija spiesti spēkratu pamest, izmantojot lūku.

Kā notikuma vietā norādīja Ceļu policijas jaunākais inspektors Imants Ikaunieks, pēc sākotnējās informācijas sadursmē iekļuvis autobuss un Nacionālo bruņoto spēku džips, kas kolonnā braucis no Siguldas uz Rīgas pusi, bet autobuss uz galvaspilsētu braucis no Valkas.

Cik pasažieru atradās autobusā, pagaidām ziņu nav. Daļai no viņiem bija nepieciešama glābēju palīdzība, lai no spēkrata izkļūtu.

Kā skaidro VUGD Rīgas reģiona 6. daļas vada komandieris Viesturs Vulāns, autobusā bija iesprostoti trīs cilvēki, kuri ar ugunsdzēsēju palīdzību tika ārā no avarējušā transporta. Savukārt karavīru transportlīdzeklī cietušo nebija.

"Palīdzība notikuma vietā tika sniegta septiņiem cietušajiem. Divi no cietušajiem bija guvuši samērā vieglas traumas, bet pieci bija guvuši vidēji smagas traumas, smagas traumas un trīs no tām bija arī politraumas. Seši cietušie no visiem septiņiem tika nogādāti ārstniecības iestādē Rīgā," skaidro NMPD pārstāve Inga Vītola.