Ņem vērā! ⟩ Ceturtdien Rīgā prognozē apgrūtinātu satiksmes kustību

Meteoroloģiskā prognoze liecina, ka Rīgā nākamais putenis sāksies šonakt, tāpēc no rīta gaidāma apgrūtināta satiksmes kustība. Sniega tīrīšanas tehnika strādā nepārtraukti, prioritāri attīrot pilsētas maģistrālās un 2.kategorijas ielas, tiltus.

Ikdienas tīrīšanas darbu Rīgas ielās nodrošināšana 67 transporta vienības (47 automašīnas un 20 traktorvienības), pieejams 5500 tonnas sāls un 3000 tonnas sāls-smilts maisījuma, kas tiks papildinātas atkarībā no laikapstākļiem.

Jau ziņots, ka naktī uz ceturtdienu Latvijā no dienvidrietumiem sāksies ilgstoša snigšana, daudzviet snigs stipri, prognozē sinoptiķi.

Austrumu, dienvidaustrumu vējam brāzmās pastiprinoties līdz 8-13 metriem sekundē, gaidāms arī neliels putenis, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē sāks puteņot spēcīgi - no rīta gaidāmas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra būs -2..-7 grādi, vietām Latgalē un Vidzemē -8..-11 grādi. No dienvidrietumiem gaisa temperatūra sāks paaugstināties, rīta stundās Liepājas pusē sniegu nomainīs slapjš sniegs un lietus.

Ceturtdien jau lielā valsts daļā sniegs pāries slapjā sniegā un lietū. Vējš iegriezīsies no dienvidiem, Ziemeļlatvijā saglabāsies austrumu vējš, tas pūtīs lēni līdz mēreni stipri. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 0..+4 grādiem, vien Vidzemes ziemeļos tā saglabāsies pāris grādus zem nulles.

Rīgā no nakts vidus gaidāms sniegputenis, dienas gaitā to nomainīs slapjš sniegs un neliels lietus. Nakts izskaņā austrumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 12 metriem sekundē, dienā gaidāms lēnāks dienvidvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies no -5 grādiem nakts sākumā līdz +2 grādiem pēcpusdienā.