Ceturtdien Latvijā spēcīgi snigs un nedaudz līs

No rīta vēl daudzviet valstī, vēlāk ziemeļu novados turpināsies putenis, pūšot brāzmainam austrumu vējam. No rīta Kolkasragā vēja ātrums brāzmās sasniegs 18 metrus sekundē. Sākot no valsts dienvidiem, daudzviet iegriezīsies lēns līdz mērens dienvidu vējš.