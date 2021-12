PVO Latvijā vadītājs par omikron variantu: Mēs nezinām, kā vakcīnu efektivitāte tiks ietekmēta

Viņš stāstīja, ka sākotnēji, izstrādājot vakcīnas, minimālais mērķis bija panākt 50% efektivitāti. "Reālajā dzīvē izrādījās, ka pieejamās vakcīnas ir daudz efektīvākas. Bet šobrīd ir pāragri runāt par to, cik un kādā veidā tiks ietekmēta efektivitāte pret omikron," pauda Mitenbergs.

"Mums ir būtiski atcerēties, ka šobrīd Eiropā un arī Latvijā dominē delta variants un problēmas rada delta variants, un mums ir būtiski cīnīties pret šo variantu. Un, ja mēs to darām adekvāti, tas dod mums vairāk cerību, ka arī pret omikron esošās vakcīnas būs efektīvas," uzskata PVO pārstāvis.

Savukārt Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča Latvijas Radio atzina, ka pašlaik vakcinācijas aptvere senioru vidū ir atšķirīga. Vecumā no 60 līdz 69 gadiem vismaz pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 80%, 70 līdz 79 gadus vecu iedzīvotāju vidū - 76%.

Vecāku cilvēku vidū aptvere ir zemāka, sasniedzot 65% 80 līdz 89 gadus vecu iedzīvotāju vidū, bet vecumā no 90 gadiem vismaz pirmo vakcīnas devu ir saņēmuši tikai 43% iedzīvotāju.

Jau ziņots, ka no šodienas balstvakcinācijas process tiks organizēts saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām, tādējādi papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām baltsvakcināciju vajadzēs saņemt visiem iedzīvotājiem vecumā no 40 gadiem, savukārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem varēs saņemt balstvakcināciju.