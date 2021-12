""Lock Down" [mājsēde - red. piezīme] ir īpašo cilvēku un to ģimeņu ikdienas stāvoklis, arī mūsu teju 30 gadus. Ziniet, par ko man liela dusma, ne jau par to, ka mana mīļā, labsirdīgā dēla Kristiāna ikdienas valsts atbalsta mehānismi ir vāji, bet gan par to, ka es kā mamma nespēju vairs savu dēlu izcelt no ratiņkrēsla. Līdz pusaudžu gadiem bieži braucām uz jūru un arī šobrīd ik pa reizei, Kristiānam tik ļoti patīk tajā lūkoties! Sajūsma pilnīga, kad mamma, izceļot no ratiņkrēsla, ieceļ dēlu jūrā, ļaujot kāju pirkstus aizķert Baltijas jūras šļakatām…