Ņem vērā! ⟩ Krāpnieki, uzdodoties par "Swedbank" un SEB banku, izsūta viltus e-pastus

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija Latvijā "Cert.lv" par e-pastiem sociālo tīklu vietnē "Facebook" vēsta: "Esam saņēmuši vairākus ziņojumus par jaunu ļaundabīgu e-pastu vilni šķietami no SEB bankas. E-pastu pielikums satur "AgentTesla: vīrusu, kas paredzēts paroļu un citas sensitīvas informācijas zagšanai no upura iekārtas.