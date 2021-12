Vairāki latvieši iestrēguši Āfrikā omikron paveida izplatības dēļ

"Neapskaužu tos Latvijas pilsoņus, kuri tagad atrodas Dienvidāfrikā. Mums jau šobrīd ir tik grūti tikt ārā no šejienes, bet es nezinu, kā iet viņiem."

"30. novembrī mums bija paredzēts lidojums no Agadiru (Marokā) uz Alikanti (Spānijā), bet šis lidojums tika atcelts, jo Marokas vadība nolēma slēgt valsts robežas, neatļaujot nekādus avio reisus no Marokas uz Eiropu un arī no Eiropas uz Maroku, kā arī, aizliedzot jūras un sauszemes satiksmes reisus," apgalvo Roberts.