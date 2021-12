Samazinās to cilvēku skaits, kuri vakcīnu pret koronavīrusu saņem pirmo reizi

Šīs nedēļas pirmajās trīs dienās Latvijā kopumā pret Covid-19 sapotēts 29 541 cilvēks, bet tikai 19,05% no viņiem saņēmuši potes pirmo devu vai pirmreizējo "Janssen" ("Johnson & Johnson") vakcīnu. 37,65% no šonedēļ pret Covid-19 vakcinētajiem saņēmuši potes otro devu, bet apmēram 43,26% no visiem sapotētajiem saņēmuši balstvakcīnu jeb tā saukto trešo devu. NVD dati par pēdējās dienās vakcinētajiem gan vēl tiks papildināti.

Līdz šim kopumā balstvakcinācija pret Covid-19 Latvijā veikta 78 247 cilvēkiem jeb 6,55% no vakcinācijas pamata kursu saņēmušajiem. Savukārt vakcinācijas pamata kursu saņēmuši 1 195 028 cilvēki, bet to sākuši 1 277 512 cilvēki, kas ir attiecīgi 63,49% un 67,87% no Latvijas iedzīvotājiem saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par provizorisko iedzīvotāju skaitu Latvijā 2021.gada jūlija sākumā.

Saskaņā ar pašreizējiem datiem, trešdien Latvijā poti pret Covid-19 saņēmuši 9802 cilvēki, no tiem 1177 tikuši pie pirmās devas, 3524 - pie otrās, 4586 - pie balstvakcīnas, bet 515 iedzīvotāji pirmreizēji sapotēti ar "Janssen" vakcīnu. Vakcinēšanā iesaistījušās 366 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši "Veselības centru apvienības", "Veselības centra 4" un "Rīgas veselības centra" mediķi, sapotējot attiecīgi 1323, 867 un 296 pacientus.

No visiem trešdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem teju puse bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 3186 seniori vecumā virs 60 gadiem, 1085 personas ar hroniskām slimībām un 261 ārstniecības persona, liecina NVD dati.

Lietošanai ES līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Janssen".

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.