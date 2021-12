Rīgas Centrālcietumā konstatēti 27 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi

Covid-19 izplatības apturēšanu Rīgas Centrālcietumā apgrūtina apcietināto atteikšanās no testēšanas, no 30 novembra līdz 1. decembrim testus atteicās nodot 188 ieslodzītie, no tiem tikai 2 notiesātie, pārējie - apcietinātie.