Evita, kuras pirmais uzvārds bija Bērziņa, izteicās: "Riekstiņa man nav dzimtais uzvārds, bet gan bijušā vīra, līdz ar to Aigars noteikti nepieņems manā uzvārdā to daļu. Ja viņš būtu Kļaviņš, es mainītu uz to, bet Evita Kļava izklausās pārāk bargi. Uzvārds Riekstiņa ir mana personība šobrīd, un es esmu ar to apradusi." Tikmēr līgavainis iesmēja, ka viņa izredzētā laikam nolēmusi kolekcionēt uzvārdus.