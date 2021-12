FOTO ⟩ "X Faktora" dalībnieki gatavojas šova pusfinālam

Atlikušie četri "X Faktora" dalībnieki pusfināla tiešraidē katrs izpildīs divas dziesmas. Tie divi dalībnieki, kuri saņems vismazāko skatītāju balsu skaitu, izpildīs glābējdziesmas, pēc kurām žūrija lems, kuram šova dalībniekam šovs būs beidzies vienu soli no fināla. Finālisti pusfināla tiešraidē izpildīs dziesmas no tādu mākslinieku un grupu repertuāra kā Bejonse, Ēriks Kleptons, Aminata, "The Lumineers" un daudzu citu.