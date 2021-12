Covid-19 ⟩ Lembergs pārvests uz cietumu slimnīcu Olainē

Jau ziņots, ka Rīgas Centrālcietumā konstatēti 27 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Viens no sasirgušajiem ir arī Lembergs.

IeVP, nekomentējot konkrēto Lemberga gadījumu, aģentūrai LETA piektdien norādīja, ka visiem Rīgas Centrālcietuma ieslodzītajiem esot iespēja saņemt balstvakcināciju ar "Johnson&Johnson" vakcīnu. Šī ražotāja vakcīna izvēlēta, jo šī vakcīna esot vispieprasītākā Centrālcietuma ieslodzīto vidū, tādēļ nav pasūtītas citas vakcīnas. Imunizācijas valsts padome pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu gan iesaka saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

No 30.novembra līdz 1.decembrim cietumā tika veikta rutīnas testēšana, kuras rezultātā konstatēti 27 jauni inficēšanās gadījumi. Kopā Rīgas Centrālcietumā pašlaik ar Covid-19 ir inficēti 50 ieslodzītie .

Kā uzsver IeVP, Covid-19 izplatības apturēšanu Rīgas Centrālcietumā apgrūtina apcietināto atteikšanās no testēšanas. No 30.novembra līdz 1.decembrim testus atteicās nodot 188 ieslodzītie, no tiem tikai divi bija notiesātie, bet pārējie - apcietinātie.