Itālijā pieķer krāpnieku, kurš vēlējies pret Covid-19 vakcinēties ar "viltus roku"

Ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Itālijas aģentūru "Ansa", vēsta, ka vakcinācijas atteikuma dēļ no amata atstādinātais tagad jau bijušais veselības aprūpes darbinieks vēlējies apmānīt kolēģi vakcinācijas centrā.

Itālijā vakcinēšanās pret Covid-19 vīrusu ir obligāta visiem medicīnas iestāžu darbiniekiem. No 15. decembra tā kļūs obligāta vēl vairākām profesijām, to skaitā militārpersonām un policijai. Turklāt no šīs nedēļas veselības aprūpes darbiniekiem ir obligāti jāsaņem trešā injekcija.