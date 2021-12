Zaudējumā Turcijas čempionātā Latvijas basketbolists Lomažs gūst 17 punktus

Lomažs laukumā bija 36 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā guva 17 punktus, realizējot trīs no sešiem divu punktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem. Gūtajiem punktiem viņš pievienoja piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, četras pārtvertas bumbas, trīs personīgās piezīmes, astoņas izprovocētas piezīmes, kā arī noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu 18.