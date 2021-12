Hamiltons Saūda Arābijā ātrākais sezonas priekšpēdējā posma kvalifikācijā

Hamiltons izcīnīja "pole position" pēc tam, kad kopvērtējuma līderis nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas pēdējā aplī ietriecās sienā.

Verstapens, kurš vairākkārt knapi bija ticis garām sienai pēdējā līkumā, skāra sienu un no savas mašīnas izkāpa ar tikai trešo labāko laiku. Vēl nav zināms, vai viņa "Red Bull" braucamajam nevajadzēs ātrumkārbas maiņu, kas dotu piecu vietu sodu sacensību startā.

Verstapenam blakus startēs Šarls Leklērs no "Ferrari", bet nīderlandieša komandas biedrs Serhio Peress sacensības sāks no piektās pozīcijas, kamēr Peresam blakus rindā būs Pjērs Gaslī no "AlphaTauri".