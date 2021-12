"Rail Baltica" izmaksas varētu pietuvoties trim miljardiem eiro

"Lēnā garā mēs liekam to kopbildi, mums ir pesimistiski un optimistiski scenāriji. Bet es saku, ir jāsaliek, jāpabeidz projektēšanas stadija, ko ir plāns pabeigt līdz 2023. gada beigām, un tad arī ir komplektā ar izdevumu ieguvumu analīzi, kas ir tas, kas arī ir attiecīgi jāatjauno, un tad ir cipari, uz kuriem mēs varam jau konkrēti balstīties," sacīja "RB Rail" pārstāvis Ģirts Bramans.

"Rail Baltica" būvniecību finansē, piesakoties uz finansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas fonda. Kopā ar budžeta līdzfinansējumu līdz šim piesaistīti 382 miljoni eiro, nākamgad tie būs vēl 168 miljoni, tādējādi jau pārsniedzot pusmiljarda robežu, kas ir ceturtdaļa no visa sākotnēji plānotā.

Par papildu naudu būs jācīnās ne tikai no jau minētā fonda, bet jāmeklē arī citas finansējuma iespējas no citiem fondiem.

"Mēs vienojāmies, ka mēs ar šo iztrūkumu ejam uz nākošo konkursu, prasām papildus naudu klāt, neprasot šobrīd papildus līdzekļus no valsts budžeta.

Neraugoties uz jau iztērēto, sliedes plānots sākt būvēt tikai 2023. gadā – tas būs pirmais pamata trases posms no Rīgas lidostas līdz Latvijas – Lietuvas robežai, ko pabeigs, domājams, 2026. gadā.

Kopš sākotnējā "Rail Baltica" izmaksu novērtējuma, būvniecības cenas un izmaksas augušas par 18 procentiem. Un dati, salīdzinot šo un iepriekšējo gadu, kā arī prognozējot turpmāko, rāda samērā strauju augšupeju. No vienas puses – tas ir globālu norišu ietekmē un varētu pāriet.

No otras puses, ja "Rail Baltica" finansējumu sāk plānot tikai pēc diviem gadiem, kad jau pilnā sparā būvēs arī no Atveseļošanās fonda apmaksātos projektus, var izrādīties, ka negaidot sasniegti nozares kapacitātes griesti ar visām no tā izrietošajām sekām.