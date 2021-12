"Nekā personīga": Steiga sadārdzina valsts iepirkumu par skolu Covid-19 testiem

Pašlaik skolu testēšanu nodrošina privātās laboratorijas. Tieši loģistika tām izrādījusies par lielāko problēmu, aizkavējot rezultātu piegādi. Informācija par to, cik daudz testu kurā skolā nepieciešami, nav bijusi pilnīga.

"MFD veselības grupas" izpilddirektors Einārs Giels teica: "Loģistika, tas bija viens no klupšanas akmeņiem, jo šī decentralizētā sistēma, kas bija jāievieš, tas nozīmē piegāde līdz konkrētam klientam, laboratorijai tas bija kā jaunums, kā jauns process."

Šī loģistikas ķēde starp laboratorijām, jau ieviestajiem procesiem tiks izjaukta, viņa būtu jābūvē pilnībā no jauna, vai nu tā būtu centralizēta, ar kādu pašvaldības atbalsta funkciju veikšanu vai citādākā veidā organizēts piegādi. Šis faktors par to, ka informācija par to, cik daudz ir jāpiegādā skolām, un šī informācijas apmaiņa ir ļoti būtiska.