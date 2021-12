Sniega un apledojuma dēļ vietām Kurzemē un Latgalē apgrūtināta braukšana

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Izvaldas līdz Paterniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Skrundai, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei un no Talsiem līdz Ventspilij.