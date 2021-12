Latvijas autovadītāji aptaujā atklāj, kas ir visriskantākā rīcība pie stūres

Sociālo tīklu lietošana pie stūres visvairāk uztrauc Pierīgā un laukos dzīvojošos vīriešus vecumā no 30 līdz 39 gadiem un augstāko izglītību ieguvušos cilvēkus, kā arī iedzīvotājus ar ienākumiem virs vidējā valstī un aktīvi nestrādājošos, piemēram, mammas bērnu kopšanas atvaļinājumā.

CSDD autovadītāju aptauja liecina, ka gandrīz pusei jeb 44% no aptaujātajiem koncentrēties palīdz citu paralēlu darbību neveikšana pie stūres, atbalstu sniedz bezroku telefonsarunu sistēmu izmantošana (39%) un maršruta izpētīšana pirms brauciena (38%). Šoferi novērtē arī to, ja viņi atceras pirms brauciena sakārtot brauciena laikā nepieciešamās lietas, lai ir ērti paņemamas, kā arī noregulēt ne tikai spoguļus un krēsla pozīciju, bet arī vēlamo siltumkontroli un tamlīdzīgi.

21% no aptaujātajām sievietēm atzinušas, ka palīdz pārdomāta mājdzīvnieku ierobežošana braukšanas laikā, tāpat tiek norādīts, ka labāk laikus sagatavot izklaides bērniem visam pārvietošanās laikam. 43% no aptaujātajiem vīriešiem-autobraucējiem cenšas izpētīt visu maršrutu, pirms sākt stūrēt, ko dara tikai 33% daiļā dzimuma šoferu.

Telefona ieslēgšana "netraucēt" vai "auto" režīmā Latvijā ir vēl salīdzinoši nepopulāra - tikai 10% no aptaujātajiem to ierindojuši svarīgo gatavošanās procesu augšgalā.

Latvijas autobraucēji un līdzbraucēji ir ļoti optimistiski par ceļu satiksmes negadījumu patiesajiem iemesliem. Viņu viedoklis atšķiras no statistikas, jo tikai 12% no aptaujātajiem atzīst, ka pēdējās nedēļas līdz gada laikā ir bijuši iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā, kas tika izraisīts tieši autovadītāja neuzmanības dēļ. 48% no respondentiem atzīst, ka tādā nekad nav bijuši, savukārt 38% vērtē, ka tas noticis senāk nekā pēdējā gada laikā.