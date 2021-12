Rīgas sabiedriskā transporta vienreizējās braukšanas biļetes varēs iegādāties tikai iepriekšpārdošanā

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" būs jāpublicē mājas lapā internetā tie maršruti, kuros biļetes varēs iegādāties pie vadītāja. Piemēram, plānots, ka vienreizējo braukšanas biļešu tirdzniecība pie vadītāja tiks saglabāta pašreizējā 22.autobusa maršrutā no lidostas "Rīga", kur liela daļa no sabiedriskā transporta pasažieriem nav Rīgas sabiedriskā transporta pastāvīgie lietotāji, bet iebraucēji no ārvalstīm, kuriem nav bijusi iespēja biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā.