"Miljons? Pareiziniet to ar 40..." Džošua pārstāvis brita revanša cīņu ar Usiku

"Ja Džošua zaudēs, kas, manuprāt, arī notiks, tā cīņa [Fjūrijs pret Džošua] man būs "mirusi". Bet, ja viņš [Džošua] paies malā un ļaus man sadauzīt Usiku, tad es atgriezīšos pie viņa, lai izdarītu to pašu," sacījis Fjūrijs.

WBC čempions ar "paiešanu malā" bija domājis Džošua atteikšanos no līgumā atrunātās revanša cīņas pret Usiku. Tādā gadījumā Usiks un Fjūrijs varētu aizvadīt cīņu par pasaules prestižāko čempiona jostu apvienošanu.

Fjūrijs arī bija izteicies, ka Džošua "atrunāšanai" no revanša cīņas pietiktu ar summu septiņu ciparu apjomā. Šāds variants Džošua pārstāvim Hērnam šķita smieklīgs.

"Septiņi cipari? Miljons? Pareiziniet to ar 40, ja gribat, lai Entonijs atsakās no revanša cīņas pret Usiku," sacīja Hērns.

"Šobrīd starp abām pusēm ir komunikācija, teiksim tā. Bet mēs par to neesam runājuši ar Entoniju. Ja sekos sakarīgs piedāvājums [par atteikšanos no cīņas pret Usiku], tad mēs situāciju izvērtēsim, bet šobrīd tas viss ir tikai sarunu līmenī. Pagaidām situācija ir tāda, ka Džošua cīnīsies ar Usiku," sacīja Hērns.

Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu. Savukārt Usikam aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu.