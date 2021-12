Brieža menedžeris: Esam tuvu, lai parakstītu vienošanos par nākamo cīņu

Nākamā cīņa tiks aizvadīta Austrālijā vairāku iemeslu dēļ un kā vienu no galvenajiem boksera menedžeris minēja pandēmijas radītos ierobežojumus.

"Cīņa ir plānota Austrālijā un galvenais iemesls ir šī [epidemioloģiskā] situācija. Pašlaik ir divas potenciālas pilsētas, kurās cīņa varētu notikt. Abās pilsētās vietējās pašvaldības jau iesaistās cīņas organizēšanā un atbalstīšanā, taču arī vēl ir jāskatās pēc situācijas." teica Zeps un atklāja, ka iespējamās pilsētas irSidneja vai Brisbena. "Austrālijā šo cīņu gaida, no vairākiem cilvēkiem esmu dzirdējis, ka šī varētu būt otra lielākā cīņa Austrālijā boksa vēsturē."

"Arī mēs gribējām cīnīties ar Okoliju, un es teikšu, ka ideja par cīņu nav atmesta. Realitāte no tā, ko viņa komanda saka un kā bija īstajā dzīvē visai krasi atšķiras," skaidroja Zeps. "Īsts piedāvājums no viņu puses nesekoja, jo Okolijam un viņa komandai ir atšķirīgas domas ar viņa pārstāvjiem. Okolijs ļoti gribētu to cīņu, viņa pārstāvji varbūt tomēr vēl gribēja paskatīties un nogaidīt."