Sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu Kurzemē un Vidzemē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Rīgas apvedceļa (A4) posmā no Baltezera līdz Saulkalnei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Saulkalnei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Blīdenes līdz Skrundai, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij.