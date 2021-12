Patlaban no 2. decembra balstvakcīnu pret Covid-19 var saņemt visas personas no 18 gadu vecuma, tomēr kad to darīt? Portāls "Apollo.lv" apkopoja aktuālo informāciju par papilddevām.

No decembra sākuma balstvakcinācija notiek saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām - papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām

balstvakcīnu vajag saņemt visiem iedzīvotājiem no 40 gadu vecuma, savukārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem var saņemt balstvakcīnu.

Pēc "AstraZeneca" vakcīnas

Balstvakcīnu pret Covid-19 var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši 5 mēneši.

Pēc "Janssen" vakcīnas

Balstvakcīnu pret Covid-19 var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc Janssen vakcīnas saņemšanas ir pagājušas 8 nedēļas.

Pēc mRNS vakcīnas (Pfizer un Moderna)

Balstvakcīnu pret Covid-19 var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši 6 mēneši.

Pēc "Jannsen" vakcīnas un izslimojuši koronavīrusu

Personām, kuras saņēmušas vienu vakcīnas devu un bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests, balstvakcinācija nepieciešama 6 mēnešus pēc vakcīnas saņemšanas vai pārslimošanas brīža, atkarībā no tā, kas bijis pēdējais.

Balstvakcinācija pret Covid-19 nav vajadzīga (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūnsistēmu) tiem, kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests.

Prioritāri iedzīvotāji aicināti pieteikties portālā Manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 vai izmantot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību telpās, izbraukuma un mobilās vakcinācijas punktos. Balstvakcīnu ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.

Digitālie sertifikāti, kas izsniegti pēc primārā vakcinācijas kursa pabeigšanas, turpinās darboties.

Digitālajā sertifikātā parādīsies atzīme par balstvakcinācijas veikšanas datumu un vakcīnas nosaukumu, savukārt pats sertifikāts sāks darboties 15. dienā pēc balstvakcīnas saņemšanas. Abi sertifikāti būs derīgi lietošanai.

Imunizācijas valsts padome atbalsta vakcināciju 5-11 gadus veciem bērniem

Jau vēstīts, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir reģistrējusi "Pfizer"/"BioNTech" Covid-19 vakcīnu lietošanai bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tas veikts, pamatojoties uz izvērtējumu no pētījuma datiem, kur šajā populācijā ieguvumi no Covid-19 vakcinācijas pārsniedz risku. Pētījumā piedalījušies 3082 bērni.

IVP prognozē, ka bērnu devas vakcīnas Latvijā varētu būt pieejamas decembra beigās, līdz ar to decembra beigās vai janvāra sākumā būtu iespējams sākt vakcināciju ar pirmo devu, kas jau būtu pietiekami primārās imūnās atbildes iniciācijai. Otro devu IVP rekomendē bērniem saņemt trīs mēnešus pēc pirmās devas. Augstas imūnsupresijas bērniem primārās vakcinācijas kursa pabeigšanai nepieciešamas trīs devas

IVP speciālisti norāda, ka ņemot vērā to, ka pašlaik ir nepilnīga informācija par jauno Covid-19 omikron paveidu, sākotnēji rekomendējams bērniem veikt vienu vakcīnas devu, savukārt otrās devas saņemšanai noteikt garāku intervālu - optimāli trīs mēnešus.

"Pēc trim mēnešiem jau būs pieejama detalizētāka informācija par Covid-19 omikron paveidu, kā arī tam pielāgotas vakcīnas, ko, iespējams, jau varēs izmantot kā otro devu bērniem.

Bet, ja kādu iemeslu dēļ bērnam jau tuvākajā laikā ir nepieciešams saņemt arī otro devu, tas ir pieļaujams saskaņā ar vakcīnas reģistrācijā noteikto informāciju," skaidro profesors, IVP loceklis Uga Dumpis.

Tātad gadījumā, ja būs nepieciešamība vai jau būs sākta vakcīnas ar SARS CoV-2 vīrusa variantiem pielāgotu sastāvu ražošana, tad otrā deva bērniem būs rekomendēta ar pielāgoto vakcīnu. Savukārt, ja vakcīnu sastāvu nebūs nepieciešams mainīt, tiks noteikts intervāls otrai devai ar jau reģistrēto vakcīnu.

"Bērniem jāsaņem vecumam atbilstoša vakcīnas forma, neatkarīgi no viņu lieluma vai svara. Bērniem tā ir trīs reizes mazāka nekā pieaugušajiem un fasēta speciālos flakonos ar oranžu vāciņu, lai izvairītos no riska kļūdīties un bērnam iedot lielāku devu, nekā paredzēts. Tāpēc IVP iebilst pret pieaugušo devas formas izmantošanu bērniem, paņemot no tās vajadzīgo ievadāmo tilpumu," uzsver Zavadska

Deva jābalsta uz bērna vecumu vakcinācijas dienā, proti, ja bērns pirmo devu saņem 11 gadu vecumā, bet otro 12 gadu vecumā, tad abām vakcīnas devām ir jābūt "bērnu" devai, tas ir, 10 µg (oranžs vāciņš). Savukārt, ja bērns vecumā no 5 līdz 11 gadiem kā pirmo devu netīši saņem 30 µg (pusaudžu/pieaugušo) devu, tad kā otrā jāsaņem viena vecumam atbilstoša 10 µg deva ne agrāk kā pēc 21 dienas vai ar intervālu trīs mēneši, kā to patlaban rekomendē IVP, un jāuzskata, ka primārā vakcinācija ir pabeigta.

Ja bērns vecumā no 5 līdz 11 gadiem kā otro devu netīši saņem 30 µg (pusaudžu/pieaugušo) devu, tad arī jāuzskata, ka viņam ir pabeigta primārā imunizācija.

IVP speciālisti skaidro, ka Covid-19 primāro vakcināciju ar reģistrēto vakcīnu var saņemt ikviens bērns, kurš ir piecus gadus vecs un vecāks, taču īpaši tā rekomendēta bērniem ar jau pamatā esošiem veselības traucējumiem, piemēram, onkoloģisku slimību, kardiovaskulāru un nieru hronisku saslimšanu, lieko svaru un citām veselības problēmām. Bērni, kam ir minētās un citas veselības problēmas, tāpat kā pieaugušie, ir riska grupa, un attiecīgajā vecuma grupā reģistrēta vakcīna var palīdzēt novērst saslimšanu un būtiski samazināt iespējamu smagu Covid-19 slimības gaitu.

"Tāpat kā pieaugušiem, arī bērniem darbojas šāds mehānisms - ja jebkad agrāk ir notikusi inficēšanās ar Covid-19 un ir bijis pozitīvs vīrusa tests, tad šī informācija ir saglabāta arī Nacionālās veselības dienestā, un pēc vienas vakcīnas devas saņemšanas arī bērnam būs derīgs sertifikāts. Jo medicīniski bērniem ar iepriekš izslimotu Covid-19 viena deva ir pietiekama pilnvērtīgai aizsardzībai," skaidro IVP vadītāja Zavadska.

Jau vēstīts, ka 25. novembrī Dienvidāfrikas Republikā tika atklāts jauns Covid-19 paveids, kuru Pasaules Veselības organizācija nodēvēja par omikron.

Dienvidāfrikā, kas ir Covid-19 vissmagāk skartā Āfrikas valsts, vienā dienā reģistrēto jauno infekcijas gadījumu skaits ir desmitkāršojies kopš mēneša sākuma - no 106 līdz apmēram 1200.

Zinātnieki uzskata, ka jaunais variants var būt lipīgāks par Covid-19 delta variantu, kā arī rezistentāks pret pašreizējām Covid-19 vakcīnām.

Pēc Covid-19 jaunā paveida omikron parādīšanās cilvēkiem vēl vairāk vajadzētu domāt par savu veselību un vakcinēšanos pret koronavīrusu, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš pirmdien, 29. novembrī, sacīja raidījumā "Rīta panorāma".

Pēc viņa teiktā, nesen iznākusi publikācija labi rāda – lai arī dažādie vīrusa varianti spēj izvairīties no vakcinācijas vai pārslimošanas radītās imūnās atbildes, tomēr aizsardzība kopumā ir ļoti laba, it īpaši, ja runā par smagu saslimšanu.

"Es domāju, ka tieši otrādi - šāda jaunā varianta atklāšanai cilvēkiem vēl vairāk vajadzētu likt domāt par savu veselību un skriet vakcinēties, lai aizsargātu sevi.