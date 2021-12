VIDEO ⟩ Daudzbērnu ģimenei Pierīgā elektrības taupīšana nepalīdz - rēķins uz pusi lielāks

Daudzbērnu ģimene dzīvo Pierīgā, ģimenes mājā, kur dienas laikā abi ar sievu katrs savā mājas stāvā attālināti strādā, bet bērni tikmēr ir skolā. Aigars stāsta, ka elektrības izmaksas ir aptuveni 80% no kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem. Kopš pagājušā gada novembra elektrības rēķins Avotiņu ģimenei dubultojies.

Neskatoties uz to, ka pabalsts ir kļuvis lielāks it kā – no 10 eiro uz 20. Ja nebūtu šī pabalsta, kopējais rēķins būtu 120 eiro novembrī," stāsta vīrietis.