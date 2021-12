Akciju un naftas cenas kāpj, mazinoties bažām par Covid-19 omikron paveidu

Omikron paveids tagad ir konstatēts daudzviet pasaulē, bet vēl nav ziņots par ar to saistītiem nāves gadījumiem. Varas iestādes steigšus mēģina noskaidrot, cik lipīgs ir šis paveids un cik efektīvas pret to ir esošās Covid-19 vakcīnas.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1285 līdz 1,1271 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3264 līdz 1,3245 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 113,48 līdz 113,56 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,08 līdz 85,10 pensiem par eiro.