LVC brīdina par ledus risām uz valsts autoceļiem

Sāls iedarbība būs efektīva, kad gaisa temperatūra paaugstināsies vismaz līdz mīnus pieciem grādiem, tad arī būs iespējams brauktuvi attīrīt no ledus risām. Ministru kabineta noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli pieļauj atkarībā no laika apstākļiem no viena līdz divus centimetrus biezu ledus risu atrašanos uz A klases autoceļu brauktuves.