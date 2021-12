"Šis ir tāds nozieguma veids, par kuru cilvēki nelabprāt stāsta. Eiropā vidēji 68% sieviešu, kas ir cietušas, nevēršas uzreiz [pēc palīdzības] un nestāsta nevienam par to, ka ir notikusi seksuālā vardarbība . Latvijā šis procents ir pat augstāks - ap 75%.

Pēc būtības mēs runājam par viena nozieguma veidu, kur varmākas paliek nesodīti un upuri klusē. Tā ir stigma, kas ir radusies vēsturiski, bet mums kā sabiedrībai to vajadzētu pārvarēt un darīt visu, lai to paveiktu," pauž iekšlietu ministre.

Golubeva norāda, ka daži pandēmijas posmi visnotaļ ir veicinājuši vardarbību ģimenē, uz ko norāda policijā saņemtais ziņojumu skaits. "Tas, kas ir būtiski, daļēji tas ir tas sabiedrības fons, ka sabiedrība ir nogurusi un psiholoģiski nav viegli, daļēji tā ir visatļautība, ka cilvēki, zinot to, ka viss notiek aiz slēgtām durvīm, provocē šīs situācijas. Svarīgi ir tas, ka policija turpina piefiksēt šos gadījumus, tiklīdz par tiem tiek ziņots."

Aisberga redzamā daļa

Golubeva norāda, ka viņai ir pamatotas aizdomas, ka sakarā ar likumā pieņemtajiem grozījumiem arī statistika varētu strauji pieaugt. "Tā ir bijis ļoti daudzās valstīs, ka, tiklīdz sabiedrībai pievērš vairāk uzmanības un kontrole kļūst lielāka, tad gadījumu skaits it kā kļūst lielāks. Tāpēc cilvēki ļoti bieži izdara pilnīgi nepareizus secinājumu - lūk, jūs mākslīgi veidojat šo statistiku. Tā tas vis nav. (..) Es domāju, ka mēs šo pieredzēsim, bet tā, manuprāt, ir laba pazīme.

Tas nozīmē, ka mainās sabiedrības nostāja un valsts attiecīgi ir izdarījusi kaut ko, lai cilvēki tiktu efektīgāk pasargāti. Šīs likuma izmaiņas ir ļoti svarīgs solis, mēs pašlaik varbūt to neapzināmies, bet pēc pusgada, gada mēs redzēsim kaut kādas izmaiņas."

Diemžēl ar vienu gadu mēs nevaram visas problēmas atrisināt, un tik tiešām - ilgstoši neinvestējot šajās struktūrās, protams, uzkrājas kā nogurums, tā arī lietas. Situācija nav bijusi spīdoša, kad es šogad atnācu uz Iekšlietu ministriju. Mēs pašlaik to uzlabojam, un es ļoti ceru, ka iepriekšminētais algas pielikums būs viena motivējošā komponente, bet ar to nepietiek. Es pilnībā apzinos, ka tikai ar naudu arī nevar atrisināt problēmas. Jābūt arī pieejām, apmācībām, metodoloģijām. (..)" tā Golubeva.

Tas, ka likumsargiem ir paredzētas apmācības par vardarbības preventīvu atpazīšanu, tas jau ir nolemts, kā arī turpinās darbs pie tā, lai veidotu vienotus algoritmus, lai pēc konkrētām pazīmēm likumsargi varētu noteikt riska pakāpi, lai atšķirtu sīku sadzīvisku konfliktu no gadījuma, kad cilvēka veselība vai dzīvība var tikt pakļauta briesmām, stāsta Golubeva. "Tas viss ir policijas stratēģiskajos plānos. Es ļoti ceru, ka tas tā arī notiks."

Sarunā iekšlietu ministre atzīst, ka viņa ir novērojusi problēmas, kas attiecas uz policijas komunikāciju ar sabiedrību: "Diemžēl gan policijā, gan citos dienestos ir diezgan daudz atsevišķu amatpersonu, kas rīkojas ne visai saprātīgi attiecībā uz komunikāciju ar sabiedrību un cietušajiem. (..) Protams, ir jāmaina šo policistu izpratne, bet jau tagad ir ļoti daudz policijas darbinieku, kas jau tagad apzinās, kā viņiem vajadzētu izturēties pret cilvēkiem, it īpaši pret cietušajiem. (..)

Mums ir jāuzlabo komunikācija ne tikai ar upuriem, bet ar sabiedrību kopumā, tas ir viens no būtiskākajiem uzlabojumiem, kas, manuprāt, ir nepieciešams policijas darbā."

