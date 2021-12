FOTO ⟩ Rīgas zooloģiskajā dārzā sāksies Ziemas naktis

Rīgas zooloģiskā dārza ierastās kases darba laika beigas no plkst.16 pārceltas uz plkst.19, ļaujot pastaigu pa zoodārzu baudīt līdz pat plkst.21.

Zooloģiskajā dārzā skaidroja, ka no tumsas aizsega iznirušie Amūras tīģeri Augusts vai Taiga un Āfrikas lauvēnu rotaļas Rīgas mēnessgaismā neesot vienīgais pārsteigums, ko baudīt vēlā pastaigā.

Ik vakaru plkst.19.30 no Somijas tundras vesto ķērpju vakariņas baudīs ziemeļbriedis Elmo ar savu briedeņu saimi. Deviņus gadus vecajam Elmo šie, visticamākais, ir vislielākie ragi mūžā, un to svars ir tuvu desmit kilogramiem, bet pēc to nomešanas, jau pavasarī, atkal parādīsies jauno ragu aizmetņi.