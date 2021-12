Covid-19 vakcinācija Latvijā ⟩ Mārupes novads - līderis vairākos rādītājos; novembrī visaktīvāk potējušies Latgalē

Vecuma grupās no 50 līdz 69 gadiem visos novados vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši vairāk nekā 70% iedzīvotāju, savukārt dažos novados gandrīz 90% iedzīvotāju vecumā no 60 līdz 69 gadiem ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 . Tikmēr straujākais vakcinācijas aptveres kāpums novembra mēneša laikā bija vērojams Latgalē, atsevišķās vecuma grupās sasniedzot 12% pieaugumu.

Senioru vakcinācijā vecuma grupā 60- 69 gadi līderos Smiltenes un Alūksnes novadi

Kopumā visvairāk senioru (vismaz ar vienu devu) vakcinēti Valmieras, Alūksnes, Varakļānu, Mārupes, Smiltenes, Ādažu, Cēsu, Ķekavas un Limbažu novados. Vecuma grupā 60 līdz 69 gadiem visaktīvākie ir Smiltenes un Alūksnes novada seniori - vismaz ar vienu devu tur ir vakcinējušies 89% iedzīvotāju. Vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem visaugstākie vakcinācijas rādītāji ir Ķekavas un Limbažu novados - vismaz ar vienu devu ir vakcinējušies 85% iedzīvotāju. Valmieras, Varakļānu un Limbažu novados vairāk kā 76% iedzīvotāju vecumā no 80 līdz 89 gadiem ir uzsākuši vakcinācijas procesu. Vecuma grupā virs 90 gadiem visaktīvāk vakcīnu pret Covid-19 ir saņēmuši Varakļānu novada iedzīvotāji - 60%.

Vidējās vecuma grupas iedzīvotāju vakcinācijā izceļas mārupieši

Kopumā vecuma grupā no 30 līdz 59 gadiem visvairāk vakcīnas pret Covid-19 saņēmuši Mārupes, Ādažu, Alūksnes, Valmieras novadu, Rīgas, Liepājas un Jūrmalas iedzīvotāju. Piemēram, vecumā no 30 līdz 39 gadiem Mārupes novadā vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmuši jau 92%, kamēr vidēji valstī - 80%. Vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 91% Mārupes iedzīvotāju saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu, kamēr vidēji valstī - 80%.