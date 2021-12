"Mīla kemperī": Alise un Rūdolfs sastrīdas īsi pirms šova fināla

"Es uz Venēciju braucu tādām saskābušām sajūtām, jo īsi pirms brauciena sastrīdējāmies. Tad, kad gaidījām prāmi, es palūdzu Rūdžijam nofočēt mani - tajā procesā mums sanāca nedaudz pastrīdēties. Mums bija domstarpības par to, kā kam būtu jāizskatās un jāpozē. Stāsts ir tāds, ka es viņu bildēju un es jau esmu pieradusi būt kameras priekšā, zinu, kā citus fotografēt, un tikai jau viņa labā teicu, kā ko pagriezt," saka Alise.

Alise skaidro: "Viņš to sāka uztvert personīgi un paziņoja, ka grib savu, nevis manu bildi. Man bija tāds - ok, ja tu tik personīgi uztver lietas, kuras saku tavā labā, tad es ar tevi nerunāšu kādu laiku. Un nevis spīta pēc nerunāšu, bet gan distances ievērošanas nolūkos. Es varēju just, ka viņam kaut kāds stress bija uznācis, tomēr jau trīs nedēļas esam kopā visu diennakti."