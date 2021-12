Kāpēc čellists Valters Pūce reiz Ziemassvētkus sagaidījis policijas iecirknī?

Kanāla 360TV šovā "Pasaki to skaļi" viņš atklāja, ka šajā vakarā patrāpījies neīstajā vietā un laikā, jo "sašņorēts" policijas reida laikā un noturēts par nelegālu apreibinošo vielu tirgoni.

No viņa trijotnes divi tika arestēti, bet trešais aizmuka: "Policijā mani un to otru nolika stāvēt stūrī. Atnāca priekšnieks un prasīja, kas mēs esam - es Valters un tas otrs arī Valters. Kā uzvārdi? Valters Pūce un Valters Vārna. Viņš šausmīgi sāka smieties."

Lai gan sākumā bijis smieklīgi, vēlāk gan smiekli nav nākuši, jo čellistam nav ticējuši, ka viņš ir mūziķis, bet uzstājuši, ka vīrietis ir šo apreibinošo vielu dīleris: "Viss rezultējās ar to, ka man nogrieza matus. Man tajā laikā bija gari mati, un viņi gribēja dabūt no manis ārā informāciju. Taču es viņiem nevarēju dot nekādu informāciju, jo es nebiju tas, ko viņi domāja, kas es esmu. Viņi sajauca. Es visu laiku teicu, ka nē, esmu čellists. Kāds čellists? Paņēma un nogrieza man matus, kas noveda pie tā, ka man izveidojās karē griezums. Izgāju no iecirkņa kā smalka franču dāma."