Kādas kāzas, ja līgava vēl precējusies? "Ģimene burkā" Aigars un Evita saiet ragos

Abi sākuši ne pa jokam strīdēties arī par to, ka Evita pēc laulībām nolēmusi paturēt uzvārdu Riekstiņa, nevis to pilnībā mainīt uz Kļava. Izrādās, ka tas viss ir sīkumi salīdzinājumā ar to, kas atklājās, - viņa vēl joprojām nav oficiāli izšķīrusies no bijušā vīra. Un par šo kavēšanos ar dokumentu sakārtošanu mīļotais nav sajūsmā: "Kāda runa par laulību dokumenta iesniegšanu, ja kādam vēl nav izsniegti papīri no iepriekšējām attiecībām. Tas vēl nav izdarīts."