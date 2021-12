Igaunijas valdība apstiprina minimālās algas celšanu līdz 654 eiro mēnesī

Līdz ar to minimālā alga pieaugs par 12% un būs 39,5% no Igaunijas Bankas prognozētās vidējās algas 2022.gadā.

Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes dati liecina, ka šogad astoņos mēnešos vidēji minimālo algu 584 eiro mēnesī saņēma 16 900 pilnas slodzes darbinieku jeb 3,4% no visiem pilnu slodzi strādājošajiem. Vēl 22 400 pilnas slodzes darbinieku vidēji mēnesī nopelnīja no 585 līdz 653 eiro, veidojot 4,5% no visiem strādājošajiem.