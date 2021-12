Vakcīnas pret Covid-19 bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem Latvijā varētu būt pieejamas nākamnedēļ

"Es domāju, ka tas varētu būt patiešām tuvākās aptuveni nedēļas jautājums, tā kā vēl pirms Ziemassvētkiem, ja visas prognozes par piegādēm piepildīsies, (..) mēs to varēsim sākt Latvijā," sacīja politiķis.

Tāpat viņš uzsvēra, ka bērnu vakcinācijas sakarā, vismaz pašreizējā stadijā noteikti, būtu jāsaglabā brīvprātības princips. "Mums Veselības ministrijā šobrīd nav plānu padarīt bērnu vakcināciju kaut kādā ziņā par saistošu un prasīt sertifikātus par bērnu vakcināciju obligātā kārtā, tā kā centīsimies to arī tā noturēt," piebilda Pavļuts.

Kā vēstīts, Eiropas Zāļu aģentūra ir reģistrējusi "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu lietošanai bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tas veikts, pamatojoties uz izvērtējumu no pētījuma datiem, kur šajā populācijā ieguvumi no Covid-19 vakcinācijas pārsniedz risku. Pētījumā piedalījušies 3082 bērni. Šī patlaban ir vienīgā vakcīna, kas Eiropas Savienība pieejama bērnu vecumā zem 12 gadiem vakcinācijai.