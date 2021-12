Bērnībā Karolīna iztēlojās, ka pieaugot viņai apkārt būs bērnu pulciņš. Šobrīd sievietei rit piektais gadu desmits un viņa ir piepildījusi savu bērnības sapni, taču ne tieši tā, kā bija to iztēlojusies. Viņa nekad neatrada piemērotu brīdi, lai radītu bērnus, taču sieviete ir ļoti lepna tante savu brāļu astoņiem bērniem.

Tante, kurai nav bērnu, vienmēr ir bijusi apspriests temats kultūrā un literatūrā. Tante var tikt attēlota kā otrais labākais variants aiz mātes, taču citur tante ir kā brīdinājums sievietēm, kuras nerīkojas pēc sabiedrības standartiem un priekšstatiem par to, kādām sievietēm "vajadzētu būt".

Nav noslēpums, ka pasaule piedzīvo demogrāfiskas pārmaiņas, kas liek sabiedrībai izvērtēt tradicionālās gaidas no ģimenēm. Arvien vairāk sieviešu reproduktīvajā vecumā nerada bērnus.

2019. gadā Apvienotajā Karalistē gandrīz pusei jeb 49% trīsdesmitgadīgo sieviešu nebija bērnu. ASV 2018. gadā vairāk nekā katrai septītajai sievietei vecumā no 40 līdz 44 gadiem nebija bērna, un jaunākie "Pew Research Center" dati liecina, ka arvien vairāk amerikāņu vecumā no 18 līdz 49 gadiem uzskata, ka nekad neradīs savus bērnus.

Socioloģes Vanesa Meja un Kinnerets Lahads no Telavivas universitātes stāsta, ka tantes un onkuļu loma sabiedrībā un ģimenēs akadēmiskajos pētījumos parasti netiek ņemta vērā. Sociālajā ziņā tantes loma nav stingri noteikta. Atšķirībā no "stingrajām lomām un gaidām", kas uzliktas uz mātes pleciem, tantēm nav pamatnoteikumu, kuri būtu jāievēro, skaidro Lahads. Tātad, lai gan tantes loma ģimenē dažādās kultūrās var ievērojami atšķirties, pašas tantes lielākoties var brīvi noteikt savas attiecības ar ģimeni un pienākumus pret to.