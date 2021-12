Teksta tiešraide ⟩ "X Faktora" lielais fināls ir klāt

Šova fināls būs īpašs ar to, ka uz skatuves kāps pašmāju supergrupa "Prāta vētra", kas izpildīs dziesmu "Aiz sienas" no jaunā albuma "Gads bez kalendāra". Tāpat uz skatuves kāps arī Dons, izpildot dziesmu "Tas rakstīts debesīs. Piena ceļš", kā arī Aija Andrejeva, kura kopā ar atraktīvo grupu "Very cool people" uzburs Vudstokas festivāla sajūtu. Visa balsojuma summa tiks ziedota labdarbības akcijai "Eņģeli pār Latviju".