Latvijas kopējais dabasgāzes patēriņš samazinājies, dabasgāzes cena biržā sasniegusi rekordaugstu līmeni, dabasgāzes cenai Latvijas mazumtirgū ievērojams pieaugums, Inčukalna pazemes gāzes krātuves aizpildījums augstāks nekā vidēji citur Eiropā, no nākamā gada dabasgāzes cena būtiski pieaugs AS "Latvijas Gāze" saistītajiem lietotājiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) portālam "Apollo.lv" skaidro dabasgāzes tirgus norises.

Latvijas kopējais dabasgāzes patēriņš samazinājies par 20,15%

To galvenokārt ietekmēja zemāks koģenerācijas staciju pieprasījums pēc dabasgāzes elektroenerģijas ražošanai. Proti, Rīgas dabasgāzes termoelektrocentrālē TEC-2, kas ir būtisks elektroenerģijas ģenerācijas avots Latvijā, līdz maija vidum turpinājās uzturēšanas darbi vienā no ražošanas blokiem.

Dabasgāzes cena pasaules vairumtirgū sasniedz rekordaugstu līmeni

Dabasgāzes cenai Latvijas mazumtirgū ievērojams pieaugums

Dabasgāzes cena ir viena no piecām komponentēm, kas veido kopējo lietotāja maksājumu par dabasgāzi. Cena atkarīga no izvēlētā tirgotāja piedāvājuma, savukārt pārējos maksājumā ietvertos pakalpojumus un nodokļus regulē valsts - sadales, pārvades un uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu, kā arī akcīzes un pievienotās vērtības nodokli. Mazumtirgus līmenī Latvijā šobrīd ir deviņi aktīvi dabasgāzes tirgotāji.

Aktuāla ziņa mājsaimniecībām, kas dabasgāzi saņem kā saistītie lietotāji no AS "Latvijas Gāze", - piektdien, 10.decembrī, "Latvijas Vēstneša" tīmekļa vietnē publicēts paziņojums par dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem no 2022.gada 1.janvāra. Dabasgāzes cena, pie kuras nosaka saistīto lietotāju tarifu, pieaugusi par 150%, sasniedzot 50,63 EUR/MWh. Svarīgi ņemt vērā, ka arī šī salīdzinoši augstā cena, joprojām ir būtiski zemāka par to, kādu nākamā gada sākumā sagaidāma pasaules vairumtirgū. AS "Latvijas Gāze" tarifi mājsaimniecībām mainās divas reizes gadā - 1.janvārī un 1.jūlijā.