Zanda ir Sveču darbnīcas brīnumu gariņš. Viņa ir apņēmīga un ar skaidru apziņu par mērķi, kādēļ sveces tiek veidotas. Pavisam notekti Zanda zina un apzinās sajūtas, kā ir būt ģimenē, kurai ir jāuzņemas rūpe par cilvēku ar attīstības traucējumiem. Viņa nebaidās no izaicinājumiem, piemēram, sacensties ar darbiniekiem, kurš vairāk salauzīs svecēm vajadzīgo parafīnu un tamlīdzīgas mazās, profesionālās sacensības.

Zanda ir viens no vislielākajiem palīgiem Sveču darbnīcā. Viņa ļoti labi saprot, ko jauniešiem nozīmē iespēja dzīvot Grupu mājā, tādēļ ar lielu atbildību un rūpību seko līdzi katram sveču pasūtījumam, lai viss būtu vislabākajā kārtībā un izdotos iegūt arvien jaunus pasūtījumus, tādējādi, jaunus ziedotājus, Grupu mājas projektam.

"Pirms kāda laika, uz neilgu brīdi, darbojos bērnu speciālajā skolā un, tur strādājot, sapratu to, cik daudz garīgā spēka un izturības vajadzīgs ikkatram, kurš velta laiku šiem jauniešiem. Šajā laika posmā pati sapratu, ka neesmu tik emocionāli stipra, kā šķita, ikdienā vērojot, kā, piemēram, jauniešus, kuri ar invalīdu ratiņiem rīkoja "sacīkstes" vai bērnu, kurš aizmet bumbiņu un pēc tam lēnā garā, klibodams devās tai pakaļ, lai turpinātu spēlēties un aizmestu to vēlreiz.

Tieši tādēļ apbrīnoju cilvēkus, kuri diendienā var ar smaidu sejā darboties ar šādiem jauniešiem, neskatoties uz to, ka tas ir ļoti emocionāli izaicinoši," māksliniece Elizabete Melbārzde.

"Speciālajā skolā satiktie bērni visi bija tik dažādi, tomēr visi bija gaiši, dzīvespriecīgi un gudri, neskatoties uz to, ka dzīve, savā negodīgumā, tiem ir sagādājusi smagus pārbaudījumus. Raugoties uz bērnu vecākiem, novēroju to beznosacījuma mīlestību, kuru viņi sniedz savai atvasei, nepaguruši dodot bērnam labāko, kas iespējams un dodot iespēju izdzīvot dzīvi pilnvērtīgi, lai arī zinādami, ka nekad iespējams neredzēs savu bērnu staigājam vai runājam. Protams, ka to stāstu un likteņu ir daudz. Pavisam noteikti, Zandai tas ir citāds.