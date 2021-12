Covid-19 paštestu piegādi Latvijai sola nākamās nedēļas sākumā

Visi testi jau ceturtdien, 9. decembrī, bija sapakoti transporta kastēs un salikti uz gaisa kargo paletēm, gaidot Ķīnas lidostas apstiprinājumu komercreisam uz Latviju," apgalvo "Brief".

Tāpat uzņēmumā atzīmē - lai gan pašlaik pasaulē rezervēt lidmašīnu ir ārkārtīgi sarežģīti Ziemassvētku iepirkšanās drudža dēļ, reiss ir apstiprināts un tas Latvijā ieradīsies pirmdien. "Brief" ir pārliecināts, ka "lidosta Rīga izprot kravas nozīmīgumu un pieliks visas pūles pēc iespējas ātrākai kravas izkraušanai".

"Brief" informē, ka sadarbībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru (VALIC) ir izstrādāts laika plāns testu ātrākai piegādei uz noliktavu un tālākai izsūtīšanai pa Latviju, lai nākamās nedēļas laikā visas izglītības un pašvaldības iestādes saņemtu savus sūtījumus.

"Brief" esot gatava izpildīt visus līguma nosacījumus, uzņemoties ar loģistiku saistītos riskus. "Arī iekšējā loģistika Latvijas teritorijā ir zināms izaicinājums VALIC tieši testu drošas transportēšanas un atbilstošas temperatūras nodrošināšanas dēļ," norāda uzņēmumā.

Uzņēmumā arī atgādina, ka antigēnu paštestu pirmās partijas sākotnēji izraudzītais piegādātājs SIA "Ekspress laboratorija" un vēl viens pretendents atteicās no līguma slēgšanas. "Brief" bijuši vienīgie, kas testus varēja atvest "ātri un lēti".

Jau ziņots, ka VALIC pirmo līgumu par Covid-19 antigēnu paštestu piegādi ir noslēdzis ar "Brief", par vienu testēšanas komplektu maksājot 1,04 eiro, kas bija summa, kas tika iesniegta sākotnējās sarunu procedūras laikā. Līguma kopējā summa par četriem miljoniem paštestu ir 4,16 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Novembra izskaņā pirmo līgumu par šo testu piegādi bija plānots slēgt ar citu komersantu - "Ekspress laboratoriju", kas solījās testus piegādāt par 0,75 eiro, taču uzņēmums no līguma slēgšanas atteicās, jo neesot spējis testus piegādāt solītajā termiņā. Līdz ar to pašlaik pirmā iepirkuma izmaksas ir pieaugušas no 3 līdz 4,16 miljoniem eiro.